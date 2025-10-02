Boa Noite Paraná, da RPC, tem novo apresentador

O Boa Noite Paraná, telejornal noturno da RPC, afiliada Globo, tem um novo âncora: o jornalista Marcelo Rocha. Repórter da emissora há 24 anos, Marcelo agora leva para o estúdio toda a experiência e credibilidade conquistadas em grandes coberturas, como a da Operação Lava Jato, que mobilizou a RPC durante seis anos e se consolidou como a maior cobertura jornalística da emissora.

Natural de Londrina, Marcelo começou sua trajetória na RPC em 2001, na antiga TV Oeste, em Cascavel. Depois, passou por Londrina até chegar a Curitiba em 2011. Três anos mais tarde, atuou na cobertura da primeira fase da Operação Lava Jato, assinando inclusive a reportagem exibida no Jornal da Globo — o primeiro VT da Lava Jato a ser veiculado pela Rede Globo.

A partir daí, assumiu papel de destaque na cobertura nacional da operação, consolidando uma carreira marcada por reportagens investigativas, fontes sólidas e matérias exclusivas.

Agora, encara o desafio de ancorar o telejornal noturno com a missão de aproximar o público das notícias mais relevantes do Paraná e do Brasil. “Gostaria de agradecer a confiança nesses mais de 20 anos aqui na RPC. Estou dando um ponto aqui na vida da reportagem, mas espero trazer um pouco da experiência da rua para dentro do estúdio. Estou ansioso e muito motivado”, destaca Marcelo Rocha.

Uma trajetória que começou cedo

Marcelo sempre se interessou por jornalismo. Desde os 12 anos, acompanhava jornais e colunistas, hábito incomum para a idade. Esse interesse o levou à graduação em Comunicação Social, com o sonho de se tornar colunista. Ainda no fim da faculdade, em 1998, foi aprovado em um teste da emissora e, alguns anos depois, em 2001, iniciou sua carreira na RPC como repórter em Cascavel. “TV acabou sendo algo que reneguei na faculdade, paquerei depois que me formei e hoje me casei com o telejornalismo. Nem sei se me daria bem de início em outra profissão”, conta.

Ao longo de mais de duas décadas na RPC, Rocha se consolidou como um dos principais nomes da reportagem investigativa no estado. Com a chegada do jornalista ao Boa Noite Paraná, o público ganha um apresentador que carrega a experiência da rua, a credibilidade da reportagem investigativa e o olhar sempre atento ao “exclusivo”.