BBB 25: Vilma é eliminada com 58,91% dos votos

A participante Vilma foi a 14ª eliminada do Big Brother Brasil (BBB 25) na noite desta terça-feira (01). A carioca de 68 anos deixou o reality show da TV Globo com 58,91% dos votos do público, em um paredão que também contava com Vinicius e Diego Hypolito.

Vinicius chegou a 39,69% contra 1,4% de Diego Hypolito, mostrando que Hypolito pode ser o ‘queridinho’ dos fãs. A saída de Vilma não surpreendeu os telespectadores, que já vinham criticando seu comportamento nas redes sociais nas últimas semanas. De acordo com o Gshow, ao todo, o Paredão recebeu 103.726.845 votos.

O apresentador Tadeu Schmidt anunciou o resultado da votação, destacando a expressiva porcentagem de votos recebidos por Vilma. “Vilma, no BBB, você reforça a frase: não é verdade que as pessoas param de perseguir seu sonho porque envelhecem. A gente envelhece porque para de perseguir os sonhos. Vem pra cá, Vilmoca.”, decretou Schmidt.

Para Tadeu, ela se mostrou surpresa com a rejeição do público: “Não esperava sair tão cedo, achei que tinha chance de chegar à final”, declarou a ex-participante.

Com a saída de Vilma, restam apenas 10 participantes na disputa pelo atual prêmio de R$ 2.535.000,00 do BBB 25. A final do programa está prevista para o dia 22 de abril, quando o público escolherá o grande vencedor desta edição.

