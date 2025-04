BBB 25 na reta final? Saiba quando acaba o reality show

O Big Brother Brasil 25, conhecido carinhosamente como BBB 25, está prestes a encerrar mais uma temporada repleta de emoções, intrigas e reviravoltas. Para os fãs do programa que aguardam ansiosamente o desfecho, a grande final está marcada para o dia 22 de abril, uma terça-feira.

A edição deste ano, que começou no dia 13 de janeiro, terá duração total de 100 dias, mantendo o formato estendido que vem sendo adotado nas últimas temporadas. O programa é um dos mais assistidos da televisão brasileira e promete uma final emocionante com os três participantes que conseguirem chegar até o último dia de confinamento.

Para quem não quer perder nenhum detalhe da grande final, a transmissão será feita ao vivo pela TV Globo, logo após a novela “Vale a Pena”. Além disso, os assinantes do serviço de streaming Globoplay poderão acompanhar tudo em tempo real, com câmeras exclusivas e conteúdos extras.

Vale lembrar que, nos dias que antecedem a final, a programação do BBB 25 sofrerá alterações, com a realização das últimas provas e eliminações. Os fãs do programa devem ficar atentos à agenda divulgada pela produção para não perder nenhum momento crucial que definirá os finalistas desta edição.

Onde assistir a final do BBB 25

Com a proximidade do encerramento, as especulações sobre quem levará o prêmio milionário já começam a tomar conta das redes sociais. Enquanto isso, a produção do programa promete surpresas e emoções para os últimos dias de confinamento, mantendo os espectadores grudados na tela até o último segundo desta temporada do BBB 25.

A final do reality será exibida ao vivo pela Rede Globo, com a contagem regressiva para a escolha do vencedor. O público também poderá acompanhar pelo GloboPlay e no canal Multishow.

