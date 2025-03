BBB 25: Renata estreia na Vitrine do Seu Fifi nesta quinta-feira

O Big Brother Brasil (BBB 25) está cada vez mais emocionante e deixando os nervos dos fãs do programa à flor da pele. A participante Renata, uma das selecionadas para a “Vitrine do Seu Fifi”, nova dinâmica do reality show, tem chamado atenção do público com suas primeiras interações.

Vitrine do Seu Fifi

Nesta semana, o público do BBB 25 vai se juntar ao robozinho fofoqueiro e contar poucas e boas para um dos confinados. Apenas um brother ou sister, escolhido pelos fãs, deixará a casa nesta quinta-feira, dia 13, rumo à inédita Vitrine do Seu Fifi, uma espécie de casa de vidro onde os recados do público são o elemento principal.

A bailarina Renata foi a escolhida com 27,28% dos votos no portal. E já nesta manhã de quinta-feira (13), ela entrará num ambiente protegido por uma vitrine, no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, para interagir com os visitantes e ter acesso a algumas informações externas.

Não só quem for ao local, mas também pessoas de todo o Brasil poderão mandar recados para o morador da “casa da exposição”. Em determinados momentos de sua estadia, o participante receberá um tablet contendo algumas das mensagens enviadas pelo público por meio da hashtag #fifibbb25 nas redes sociais. E mais: o jogador escolhido para participar da dinâmica volta ao jogo imune.

Durante suas aparições na vitrine, Renata tem demonstrado carisma e simpatia, características muito valorizadas pelos espectadores do BBB. Suas respostas bem-humoradas e sua personalidade extrovertida já conquistaram diversos internautas, que expressam sua torcida nas redes sociais.

