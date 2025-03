BBB 25: Vinícius chega à festa do Líder e declara voto em Maike

A madrugada desta quarta-feira (12) foi agitada na casa mais vigiada do Brasil. O Big Brother Brasil (BBB 25) tem dado o que falar nas últimas semanas com as dinâmicas e eliminações. O brother Vinícius conseguiu ir à Festa do Líder após enfrentar quase 6 horas no desafio da semana. Ele chegou na festa com uma entrada triunfal e se emocionou.

“Até ele sair”

Em uma conversa franca com a sister Aline, Vinicius declarou abertamente seu voto em Maike, afirmando que pretende votar nele “até ele sair”. Esta declaração já indica que Vinicius veio disposto a jogar e promete esquentar as próximas votações do programa.

Amigas de novo?

Enquanto isso, a paz parece ter sido restaurada entre Delma e Vilma, duas participantes que vinham tendo desentendimentos nos últimos dias. A chegada de Vinícius pode ter contribuído para distrair as atenções dos conflitos internos e unir o grupo em torno da novidade.

Já os rivais Aline, João Gabriel e Maike ensaiaram uma trégua. Aline chegou a declarar que não vota em nenhum dos dois, naquele momento. Diego Hypolito ainda revelou para Gracyanne Barbosa que está preocupado com a possibilidade de precisar votar nela.

BBB 25

O BBB 25 continua surpreendendo o público com reviravoltas e novas dinâmicas. A entrada de Vinicius promete trazer mais emoção e estratégia para o jogo, mantendo os espectadores grudados na tela para ver como os acontecimentos se desenrolarão nos próximos dias.

