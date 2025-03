BBB 25: Prova do Líder de Resistência agita a madrugada

A casa mais vigiada do Brasil viveu mais uma noite de emoções fortes na última quinta-feira. Os participantes do Big Brother Brasil 25 (BBB 25) enfrentaram a oitava Prova do Líder da temporada, uma disputa de resistência que promete mexer com os ânimos dos confinados.

A prova, que teve início logo após o programa ao vivo, exigiu concentração e força física dos brothers e sisters. Os participantes precisaram permanecer em uma plataforma giratória, segurando uma alavanca, enquanto enfrentavam jatos de água, vento e fumaça. A resistência é o nome do jogo, e quem conseguir aguentar por mais tempo garante a liderança da semana. O brother Maike venceu a prova após 10 horas de resistência.

Esta não é a primeira vez que o BBB apresenta uma prova de resistência nesta edição. As disputas longas são conhecidas por testar os limites dos participantes e muitas vezes revelam estratégias e alianças dentro do jogo. A liderança é cobiçada não apenas pela imunidade, mas também pelo poder de indicar um participante ao paredão.

Os fãs do programa acompanharam a prova em tempo real através do pay-per-view e das redes sociais, torcendo por seus favoritos e comentando cada detalhe da disputa. A expectativa é grande para saber quem será o novo líder e como isso afetará as dinâmicas da casa nas próximas semanas do BBB 25.

