BBB 25: Quem é o favorito para vencer o reality?

O Big Brother Brasil 25 (BBB 25) já completou 52 dias no ar e os favoritos do público começam a se destacar na casa mais vigiada do país. Com eliminações surpreendentes e reviravoltas inesperadas, o reality show da TV Globo segue agitando as redes sociais e dividindo opiniões entre os telespectadores.

Para descobrir quem são os participantes mais queridos pelo público nesta edição, o UOL lançou uma enquete para saber quem é o favorito(a) a ganhar o programa. Os participantes são: Aline, Daniele Hypolito, Diego Hypolito, Eva, Gracyanne Barbosa, Guilherme, João Gabriel, João Pedro, Joselma, Maike, Renata, Thamiris, Vilma, Vinicius e Vitória Strada.

Quem é o favorito?

Um dos nomes que vêm se destacando na pesquisa informal é o da sister Thamiris com 25,62% dos votos, seguido da Renata com 20,47%, Vitória Strada com 15,71%. Vinicius chega logo atrás com 12,24% e Vilma com 11,96%. E você, quem acha que será o grande vencedor?

É importante lembrar que as preferências do público podem mudar rapidamente, dependendo dos acontecimentos dentro da casa. Brigas, formação de paredões e provas do líder são fatores que influenciam diretamente na percepção dos telespectadores sobre os participantes.

Qual é o prêmio do BBB 25?

O ganhador do reality da Globo receberá a “pequena” bagatela de pelo menos R$ 2,5 milhões e poderá aumentar de acordo com a decisão dos jogadores diante dilemas durante o programa.

