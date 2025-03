BBB 25: Enquete atualizada mostra quem sai; Aline, Maike ou Diego Hypolito?

A casa mais vigiada do Brasil está em polvorosa com o mais recente paredão do Big Brother Brasil (BBB 25). A enquete extraoficial, divulgada nesta terça-feira (25) pelo site UOL, mostra uma surpreendente reviravolta nas intenções de voto do público, deixando os fãs do programa em suspense.

O BBB, como é carinhosamente chamado pelos telespectadores, está na 25ª edição e continua a cativar milhões de brasileiros com as reviravoltas e dramas diários. O paredão desta semana, que coloca três participantes na berlinda, tem se mostrado um dos mais acirrados da temporada.

Quem sai do BBB 25?

Segundo as parciais da enquete, o participante que liderava com folga as intenções de eliminação até ontem a noite agora se encontra em segundo lugar. Essa mudança repentina tem gerado intensos debates nas redes sociais, com os fãs especulando sobre os motivos por trás dessa reviravolta.

Aline, Diego Hypolito e Maike estão na berlinda desta semana e, como já era de se esperar, a votação está acirrada. Pela manhã desta terça-feira, Aline liderava a intenção de votos com 51,9% contra 46,67% de Maike.

A reviravolta começou por volta das 12h36, quando Maike ultrapassou a quantidade de votos com 50,01% contra 48,53% de Aline. Já no final da tarde desta terça-feira, a enquete extraoficial do UOL, divulgou que Maike continua como favorito para deixar a casa com 50,54% dos votos, contra 48,14% de Aline.

É importante lembrar que as enquetes extraoficiais, embora populares, não refletem necessariamente o resultado final da votação oficial. No entanto, elas servem como um termômetro do sentimento do público e frequentemente influenciam as estratégias dos participantes dentro da casa.

Como votar oficialmente?

Para participar da votação oficial do programa, acesse o site do Gshow, clicando aqui!

BBB 25

A produção do BBB 25 não comentou sobre as parciais, mantendo o mistério até o momento da eliminação. Os telespectadores terão que aguardar ansiosamente até o programa ao vivo desta noite para descobrir quem será o próximo a deixar a disputa pelo prêmio milionário.

Enquanto isso, os fãs continuam votando freneticamente, na esperança de salvar seus participantes favoritos. O BBB 25 prova, mais uma vez, que mesmo após tantos anos, ainda é capaz de surpreender e manter o público grudado na tela, ansioso por cada novo capítulo desta emocionante competição televisiva.