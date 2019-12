A morte do ator Paul Walker completou seis anos neste sábado, 30, e os atores Vin Diesel e Jordana Brewster, que contracenaram com ele no filme Velozes e Furiosos, fizeram homenagens ao artista.

“Te amo com todo o meu coração, sinto sua falta com todo o meu coração”, escreveu ela na legenda.

O amigo Vin Diesel compartilhou com os seguidores uma montagem em que o rosto de Walker, em maior escala, parece olhar do céu para o intérprete de Dominic Toretto. “Sempre”, limitou-se a dizer.

Meadow Walker, filha de Paul Walker, comentou as duas publicações com emojis de coração. No próprio perfil da rede social, a jovem de 21 anos compartilhou uma foto em que ela, Diesel, Jordana e outras pessoas aparecem segurando armas de brinquedo.

“Celebrando você hoje e todo dia”, disse ela. Na imagem, Meadow marcou os atores e a tag com o nome do pai foi colocada na região do céu.

O ator de Velozes e Furiosos, na época com 40 anos, estava no banco do passageiro de um Porsche Carrera GT, dirigido por Roger Rodas, quando o veículo bateu em um poste e pegou fogo.

O acidente ocorreu na Califórnia, Estados Unidos, após ambos deixarem um evento beneficente em 30 de novembro de 2013. Os corpos ficaram tão queimados que só puderam ser identificados pelas arcadas dentárias.

O Instituto Médico Legal de Los Angeles informou que a morte de Walker foi causada pelo efeito combinado de lesões traumáticas e térmicas. Rodas veio a óbito devido a múltiplos ferimentos traumáticos.