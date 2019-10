O apresentador Geraldo Luís “não resistiu” aos encantos do ator Marcos Souza, que interpreta o Garçom Maluco no quadro A Hora da Venenosa. Vestido de Hebe Camargo, o artista tentou beijar o apresentador, que a princípio resistiu, mas depois acabou dando um beijo do estilo “selinho” que consagrou a apresentadora brasileira, que recentemente foi homenageada em um filme. Saiba mais sobre a produção.

Em sua cadeira, Geraldo foi “atacado” pelo ator. Então o apresentador perguntou ao diretor quanto a atração estava rendendo em audiência. Para sua surpresa, o programa andava bem e para comemorar ele acabou cedendo às investidas do companheiro de palco. O episódio, porém, parece ter deixado Geraldo constrangido.