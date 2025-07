Andressa Urach está amargamente arrependida após mudar a cor dos olhos; Antes e depois

Andressa Urach, 37, voltou a causar comoção nas redes sociais ao revelar que está enfrentando fortes dores após passar por uma cirurgia ocular estética na França. Recentemente a modelo encarou outro procedimento de modificação corporal: bifurcação de língua.

Em vídeos publicados nesta quarta-feira (25), a ex-Miss Bumbum desabafou com seus seguidores e afirmou estar arrependida da decisão de mudar, de forma definitiva, a cor de seus olhos por meio da técnica conhecida como ceratopigmentação.

“Meus olhos estão doendo bastante, muito. Já estou praticamente arrependida de ter feito. A dor não tem igual, vocês não têm ideia. Chegando no Brasil, vou procurar um médico. Orem por mim!”, disse ela, visivelmente desconfortável.

A cirurgia deixou os olhos da influenciadora com tonalidade esverdeada. A princípio, Andressa havia comemorado o resultado e chegou a divulgar que o pós-operatório seguia dentro do esperado. Na terça-feira (24), ela chegou a emitir uma nota à imprensa dizendo que estava se recuperando bem. “Estou seguindo todas as orientações médicas. Uso colírios antibióticos e anti-inflamatórios, evito luz forte, peso e vento. Também estou sempre de óculos escuros com proteção UV”, relatou na ocasião.

No entanto, o cenário mudou rapidamente e, em menos de 24 horas, Andressa recorreu às redes para relatar o desconforto e repensar sua escolha. A influenciadora, que também atua na criação de conteúdo adulto, deixou claro que, apesar do desejo de mudar a aparência, não esperava consequências físicas tão intensas. Agora, pretende consultar um especialista no Brasil para avaliar os danos e tratar a dor.

Andressa Urach antes da cirurgia para mudar a cor dos olhos. foto: Reprodução/Instagram.

A cirurgia feita por Andressa, chamada de ceratopigmentação, é um procedimento relativamente novo e ainda polêmico. Conhecido popularmente como “tatuagem da córnea”, ele consiste na aplicação de micropigmentos na camada externa dos olhos, promovendo a alteração da cor original de forma permanente. Embora também tenha utilidade médica -como em casos de manchas ou opacidades na córnea-, sua aplicação estética divide opiniões entre profissionais da saúde ocular.

O procedimento exige cuidados rigorosos no pós-operatório e, segundo especialistas, pode envolver riscos como inflamações, sensibilidade à luz e, em casos mais graves, comprometimento da visão. Por isso, não é aprovado em todos os países e deve ser feito com extrema cautela.

Em maio de 2024 a modelo realizou um procedimento de retirada das costelas com um médico de Curitiba.

Manda pra Tribuna!

