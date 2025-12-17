Vasco só venceu um jogo nos últimos 15 anos contra o Corinthians

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O confronto entre Corinthians e Vasco, que decidirá o título da Copa do Brasil, coloca frente a frente dois clubes com histórico recente completamente desigual. Nas últimas 25 partidas entre os times alvinegros, o clube carioca conseguiu apenas uma vitória, ocorrida no ano passado, quando superou os corintianos por 2 a 0, em sua casa, São Januário.

Antes desse jogo, o Vasco havia vencido pela última vez em outubro de 2010, também por 2 a 0 e no mesmo estádio. Aquela partida, válida pela 16ª rodada do Brasileirão, teve gols de Lucas Piton e Juan Sforza para o time cruzmaltino.

Durante esse longo período de supremacia corintiana, o confronto mais marcante aconteceu em 2012, nas quartas de final da Libertadores. Depois de um empate sem gols no jogo de ida, no Rio, o Corinthians venceu a partida de volta por 1 a 0, em duelo que ficou eternizado pela defesa de Cássio no mano a mano com Diego Souza e pelo gol decisivo de Paulinho.

Os demais jogos entre as equipes foram disputados pelo Campeonato Brasileiro. Os encontros pela Copa do Brasil, portanto, representam o primeiro duelo eliminatório entre os dois times desde aquele memorável confronto pela Libertadores.