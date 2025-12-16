CBF divulga tabela e regulamento do Brasileirão 2026

A CBF soltou ontem à noite a tabela básica das 38 rodadas do Brasileirão 2026, junto com o Regulamento Específico da Competição e o Plano Geral de Ações. Além das datas e mandos de campo de todos os jogos da Série A, os documentos trazem mudanças importantes nas regras do torneio.
Uma das principais alterações é sobre aquela regra que limita quando um jogador pode trocar de clube durante o Brasileirão. Até 2025, um atleta só podia se transferir se tivesse jogado no máximo seis partidas. Agora, esse número dobrou: a partir de 2026, o limite passa a ser de 12 jogos.
Outra novidade bem importante está na classificação para a Libertadores. Até o ano passado, os quatro primeiros colocados garantiam vaga direta na fase de grupos, enquanto o quinto e o sexto iam para as fases preliminares.
A partir da próxima temporada, o Brasileirão vai oferecer quatro vagas diretas e apenas uma para a fase preliminar da principal competição continental. Essa mudança aconteceu porque a Copa do Brasil vai passar a classificar dois clubes para a Libertadores a partir de 2026.
O campeão da Copa do Brasil vai direto para a fase de grupos da Libertadores. O vice, para a fase preliminar. Mas tem um detalhe: se o campeão já tiver garantido vaga na fase de grupos por outro caminho, o vice herda o lugar direto nos grupos. E se os finalistas da Copa já estiverem classificados à Libertadores, as vagas voltam para o Brasileirão.
As vagas via Brasileirão a partir de 2026
- O Campeão acessará a Conmebol Libertadores de 2027 na sua fase de grupos;
- O 2º classificado acessará a Conmebol Libertadores de 2027 na sua fase de grupos;
- O 3º classificado acessará a Conmebol Libertadores de 2027 na sua fase de grupos;
- O 4º classificado acessará a Conmebol Libertadores de 2027 na sua fase de grupos; e
- O 5º classificado acessará a Conmebol Libertadores de 2027 na sua fase preliminar.
Os paranaenses na competição
A primeira rodada do Brasileirão 2026 vai rolar nos dias 28 e 29 de janeiro. O Athletico estreia fora de casa contra o Internacional no Beira-Rio e fecha o campeonato jogando em casa contra o São Paulo. O Coritiba enfrenta o Red Bull Bragantino no Couto Pereira na primeira rodada e fecha o ano contra o Palmeiras fora de casa.
O primeiro Atletiba tem data base nos dias 21,22 e 23 de março e será na Arena da Baixada.
Confira a tabela do Campeonato Brasileiro Série A 2026
1ª rodada (28/01)
- Fluminense x Grêmio
- Botafogo x Cruzeiro
- São Paulo x Flamengo
- Corinthians x Bahia
- Mirassol x Vasco
- Atlético-MG x Palmeiras
- Internacional x Athletico-PR
- Coritiba x Red Bull Bragantino
- Vitória x Remo
- Chapecoense x Santos