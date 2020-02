Maior esperança da torcida, a tunisiana Ons Jabeur fez valer o apoio que vem recebendo no Torneio de Doha, no Catar, nesta quarta-feira. Ela derrubou a checa Karolina Pliskova, uma das principais candidatas ao título, pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/3. Pliskova é a atual número três do mundo.

Com a vitória, uma das mais expressivas de sua carreira, Jabeur garantiu vaga nas quartas de final, quando terá mais um desafio complicado pela frente. Sua próxima adversária será a também checa Petra Kvitova, 11ª do mundo e dona de dois títulos em Wimbledon. Para avançar, Kvitova superou nesta quarta a letã Jelena Ostapenko por 6/2, 5/7 e 6/1.

Outra campeã de Grand Slam na chave de Doha, a espanhola Garbiñe Muguruza superou a ucraniana Dayana Yastremska por 6/2 e 6/4. A tenista da Espanha, vice-campeã do Aberto da Austrália, no mês passado, vai encarar nas quartas a australiana Ashleigh Barty, atual número 1 do mundo.

Também avançaram nesta quarta a suíça Belinda Bencic, quarta cabeça de chave, e a bielo-russa Aryna Sabalenka, nona pré-classificada. Bencic avançou ao derrubar a casaque Yulia Putintseva por 6/4 e 6/3. Sua próxima rival será a experiente russa Svetlana Kuznetsova, que contou com o abandono da norte-americana Amanda Anisimova.

Sabalenka, por sua vez, arrasou a grega Maria Sakkari, com direito a um “pneu”: 6/3 e 6/0. Na briga por uma vaga na semifinal, a tenista da Bielo-Rússia vai duelar com a chinesa Saisai Zheng, algoz da holandesa Kiki Bertens (7ª cabeça de chave) por 3/6, 6/3 e 6/4.