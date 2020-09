A tenista brasileira Teliana Pereira, que se mudou ainda na infância para Curitiba, anunciou nesta segunda-feira (28) sua aposentadoria, aos 32 anos de idade. Profissional desde 2005, ela chegou a ser a 43ª melhor do ranking mundial, no fim de 2015, mesmo ano em que conquistou seus dois títulos no circuito, em Bogotá (Colômbia) e Florianópolis, ambos no saibro.

A posição fica atrás apenas da das compatriotas Niege Dias (que foi 31ª do mundo) e Maria Esther Bueno (ex-líder do ranking mundial, dona de 19 trofeus de Grand Slam e que morreu em 2018).

O anúncio foi feito ao podcast Match Point, da Globo. “Infelizmente, a gente tem que parar uma hora. Quero iniciar coisas novas, tudo que vivi em quadra foi incrível”, afirmou. Nos últimos anos, ela se afastou do circuito e comentou torneios nos canais ESPN, mas ainda tentou um breve retorno à carreira de atleta.

Segundo o site da WTA (entidade que comanda o tênis feminino), ela venceu 419 partidas e perdeu 248 na carreira. Também acumulou uma premiação de pouco mais de 1 milhão de dólares (superior a R$ 5,6 milhões na cotação atual).

Teliana viveu os primeiros anos de sua vida em Pernambuco, mas se mudou quando era criança para o Paraná. Ela começou no tênis como pegadora de bolas em uma academia onde o pai trabalhava, em Curitiba.

A brasileira também participou dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e foi bronze no Pan de 2007, também na cidade carioca, nas duplas, ao lado de Joana Cortez, hoje comentarista do SporTV.