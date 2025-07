STU termina com curitibano Augusto Akio campeão; veja resultados

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Sediado no Complexo Esportivo Tarumã, em Curitiba, o STU National 2025 terminou com mais uma vitória do curitibano Augusto Akio, campeão da modalidade Park de skate. O evento, que começou na sexta-feira (25), teve os ingressos esgotados em apenas 13 minutos.

O grande destaque das finais, neste domingo (27), foram os curitibanos Augusto Akio e Felipe Nunes, que se consagraram campeões em suas respectivas categorias no skate. Medalhista olímpico e campeão mundial, Akio iniciou sua volta com um flip rockslide, executou um 540º elevado, aproveitou as bordas da pista e finalizou com mais um 540º, somando 93,03 pontos.

Já Felipe Nunes, vencedor na modalidade Paraskate Street, garantiu a nota do título logo na primeira volta da final: 92,56 pontos. A celebração foi dupla, já que o Paraskate passou a integrar oficialmente o Circuito Transpetro STU Paraskate, com calendário próprio e apoio exclusivo dentro do STU National.

O também curitibano Gui Khury ficou em terceiro lugar na modalidade Park, com 90,19 pontos. No Park feminino, Flávia Haraguchi, de Curitiba, conquistou a vice-liderança com 85,33 pontos, apenas três décimos atrás da campeã, Helena Laurino, que fez 85,69 pontos.

Na modalidade Street, a baiana de nascença e curitibana de vivência Maria Almeida lesionou o joelho esquerdo durante o treino, pouco antes da competição, e terminou na sexta colocação.

Confira, a seguir, a classificação das finais das modalidades:

Resultados

Park Masculino

Augusto Akio (93.03) Rafael Tomé (91.93) Gui Khury (90.19) Miguel Leal (89.00) Nicolas Falcão (85.22) Mateus Guerreiro (50.00)

Park Feminino

Helena Laurino (85.69) Flavia Haraguchi (85.33) Yndi Asp (81.79) Fernanda Galdino (77.96) Sofia Godoy (75.00) Lua Vicente (50.00)

Street Masculino

Gabryel Aguilar (91.30) Ivan Monteiro (90.85) Matheus Mendes (79.15) Wallace Gabriel (72.03) Lucas Rabelo (56.89) João L. Alves (55.40)

Street Feminino

Duda Ribeiro (78.55) Maria Lucia (75.43) Isabelly Avila (67.16) Carla Karolina (64.62) Duda Oliveira (55.08) Maria Almeida (48.83)

Paraskate Street

Felipe Nunes (93,86) Kaue Augusto (85,33) David Soares (82,26) Vini Sardi (80,19) Tony Alves (76,50) Leo Almeida (65,30) Italo Romano (61,37) Daniel Amorinha (45,85)