Acontece nos dias 19 e 20 de outubro, em Curitiba, o Simpósio de Futebol Integrado Sistêmico. O evento, que vai abordar os motivos que fazem um profissional ter sucesso em sua carreira como esportista, será realizado na Faculdade São Braz e terá grandes nomes ligados ao futebol como palestrantes. O encontro será aberto aos interessados pelo tema.

Marcelo Lipatin, agente de jogadores e um dos organizadores do simpósio, explicou que o objetivo é mostrar o que está por trás de um grande atleta. Quais emoções, necessidades e desafios precisam ser superados. Como a disciplina, foco, persistência, autocontrole, inteligência emocional e talento podem influenciar positivamente. Como a família, sociedade, amigos e sonhos podem contribuir ou atrapalhar a carreira.

“Entendemos que por trás do sucesso dos profissionais de futebol existem fatores que são imperceptíveis aos que estão de fora e que definem diretamente os resultados do atleta. Sabemos que o equilíbrio entre o lado direito e esquerdo do cérebro, que metaforicamente representam o sistema emocional e racional/cognitivo, é fundamental para alcançar resultados”, disse.

O evento contará com grandes nomes do futebol brasileiro como o ex-jogador do Coritiba, Alex, o gerente de futebol do Palmeiras, Cicero Souza, o ex-jogador do Corinthians, Alessandro, o presidente do Londrina, Sergio Malucelli, Marcelo Lipatin, o auxiliar técnico do Athletico, Kelly Guimarães, o preparador físico do Palmeiras, Omar Feitosa, os ex-jogadores de futsal, Danilo Lacerda e Anderson Andrade, e a nutricionista Cristiane Carvalho.

Serviço

Data: 19 e 20 de outubro (sábado e domingo)

Local: Faculdade São Braz – Rua Claudio Chatagnier, 112

Valor: R$180 (em até 12x R$ 18,07)

Horário: a partir das 8h

Informações: (41) 999715455 ou no site Bit.ly/simposiofis