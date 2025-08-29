São Paulo tem interesse em atacante Pedro Rocha, artilheiro da Série B

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Em busca de um centroavante, o São Paulo tem interesse no atacante Pedro Rocha, do Remo. Pedro Rocha é um dos nomes que surgiu nos últimos dias dentro do São Paulo. O jogador é atualmente o artilheiro da Série B com 10 dez gols.

O atacante chegou ao Remo no início da temporada após ficar livre no mercado e tem contrato até o final do ano. Pedro Rocha foi revelado pelo Grêmio e já passou pelo Spartak Moscow (RUS), Flamengo, Athletico Paranaense, Fortaleza e Criciúma.

Com 14 gols em 33 jogos, o jogador vive sua temporada mais artilheira da carreira. O Remo ocupa a sexta colocação na Série B.

+ Leia mais Messi indica último jogo na Argentina pela seleção

O São Paulo discute vários nomes e trabalha em diferentes frentes no mercado. A chegada de um centroavante é vista prioridade depois da lesão de André Silva.