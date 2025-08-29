Messi indica último jogo na Argentina pela seleção

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Lionel Messi indicou se o jogo entre Argentina e Venezuela, pelas Eliminatórias, pode ser sua última exibição pela seleção em seu país.

“Vai ser especial, porque para mim é o meu último jogo de Eliminatórias. Não sei se depois vai ver amistosos ou outros jogos, mas vai ser muito especial. Por causa disso, minha família vai me acompanhar. Minha mulher, meus filhos, meus pais, meus irmãos e todos da parte da minha mulher que possam. Vamos viver dessa maneira. Depois, não sei o que vai acontecer, mas vamos com essa intenção”, disse Messi, à Apple TV.

Messi foi convocado para os dois últimos compromissos da Argentina pelas Eliminatórias Sul-Americanas. A atual campeã do mundo lidera a classificação e já está garantida no Mundial de 2026.

Horário Argentina x Venezuela

A partida conta a Venezuela, no dia 4 de setembro, pode marcar a despedida do camisa 10. O jogo será às 20h30 (de Brasília), no Monumental. Na sequência, os hermanos encaram o Equador, fora de casa. O confronto será no dia 9 de setembro, às 20h (de Brasília).

Messi não confirmou sua participação na Copa do Mundo de 2026 e tem contrato com o Inter Miami até o fim deste ano. O argentino ainda não acertou uma renovação com o clube dos Estados Unidos.