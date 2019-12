O lateral-direito Madson não vai mais vestir a camisa do Athletico. Por mais que o Furacão tenha tentado manter o jogador em seu elenco no ano que vem, o atleta foi contratado pelo Santos neste sábado (14).

Madson pertencia ao Grêmio, que tinha interesse no lateral-direito Victor Ferraz. Por conta disso, houve um acordo entre o Tricolor e o Peixe para que Madson vestisse a camisa do clube paulista em 2020.

Contratado em fevereiro, o lateral-direito iniciou o ano como titular, mas com 12 minutos de jogo, na estreia na temporada, contra o Tolima, se lesionou e ficou dois meses parado. No total, fez 32 partidas na temporada, marcando cinco gols, virando titular em boa parte do segundo turno do Campeonato Brasileiro.

