O Santos aplicou mais uma goleada na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time da Baixada derrotou o Olímpico-SE 7 a 0, nesta segunda-feira, em Marília, e encaminhou sua vaga à próxima fase. E quem carimbou a classificação foi o Internacional com o triunfo por 3 a 0 para cima do Linense.

O Santos praticamente selou sua vaga com goleada para cima do Olímpico. O time do litoral chegou ao seis pontos no Grupo 2, contra zero do rival. Marília e Timon-AM, que na estreia havia perdido por 4 a 1 para o clube da Baixada, somam três. Os gols foram de Alanzinho, Ivonei, Marcos Leonardo, Alanzinho, Derick, duas vezes, e Donizete.

Com dois gols de Caio e um de Nicolas, o Internacional derrotou o Linense em Santa Bárbara D’Oeste e alcançou seis pontos, na liderança do Grupo 7. O clube gaúcho avançou e levou o Capivariano junto, com a mesma pontuação. O time do interior paulista, mais cedo, havia batido o Confiança-PB por 2 a 1.

MAIS RESULTADOS – Também nesta segunda-feir, o Londrina avançou à próxima fase ao derrotar a Ponte Preta por 1 a 0, em Osvaldo Cruz. A equipe paranaense chegou aos seis pontos, contra três de seu rival e do São José-RS, que se enfrentam na última rodada.

Pelo Grupo 4, o Noroeste venceu a primeira ao bater o Visão Celeste-RN por 4 a 2. No entanto, como soma três pontos, está atrás de Novorizontino e Botafogo, ambos com quatro. Já o Red Bull Brasil fez 3 a 0 no Paraná no embolado Grupo 6. Ambos estão com têm três pontos, assim como Velo Clube e Nacional-AM.

O Serra-ES derrotou o XV de Jaú por 2 a 1 e desencantou no torneio, enquanto que o Mirassol foi mais um a avançar no torneio. O clube paulista venceu o Nova Iguaçu por 3 a 0 e ficou na liderança do Grupo 10, com seis pontos.

CONFIRA OS JOGOS DESTA SEGUNDA-FEIRA

12h45 – Taubaté-SP 2 x 0 River-PI

13h – Assisense-SP 5 x 0 Dimensão Capela-AL

Desportivo Brasil-SP 3 x 0 Volta Redonda-RJ

Tanabi-SP 2 x 0 Brasil-RS

Comercial-SP 1 x 3 Cuiabá-MT

Primavera-SP 2 x 3 Tupi-MG

Taboão da Serra-SP 4 x 0 Vila Nova-GO

Jaguariúna-SP 1 x 2 Náutico-PE

União Suzano-SP 1 x 2 União ABC-MS

Manthiqueira-SP 2 x 1 Resende-RJ

Mauá-SP 1 x 0 Nova Andradina-MS

Flamengo-SP 5 x 0 América-RJ

14h – Paulista-SP 1 x 1 Gama-DF

15h – Capital-TO 0 x 5 Atlético-MG

15h15 – Botafogo-SP 0 x 0 Atlético-GO

Galvez-AC 0 x 3 América-MG

Votuporanguense-SP 2 x 0 Fortaleza-CE

Perilima-PB 0 x 1 Juventude-RS

XV de Piracicaba-SP 1 x 2 Bahia-BA

Inter de Limeira-SP 0 x 2 CRB-AL

Santo André-SP 0 x 1 Criciúma-SC

São Raimundo-RR 0 x 0 Chapecoense-SC

São Bernardo-SP 2 x 2 ABC-RN

Atlético-CE 1 x 3 Avaí-SC

Guarulhos-SP 0 x 4 Santa Cruz-PE

16h15 – Rio Claro-SP 2 x 4 Athletico-PR

17h – Osvaldo Cruz-SP 0 x 3 São José-RS

Marília-SP 0 x 1 Timon-MA

Novorizontino-SP 1 x 1 Botafogo-RJ

Velo Clube-SP 2 x 3 Nacional-AM

Capivariano-SP 2 x 1 Confiança-PB

Osasco Audax-SP 1 x 2 Desportiva-PA

17h45 – XV de Jaú-SP 1 x 2 Serra-ES

Mirassol-SP 3 x 0 Nova Iguaçu-RJ

19h15 – Ponte Preta-SP 0 x 1 Londrina-PR

Olímpico-SE 0 x 7 Santos-SP

Noroeste-SP 4 x 2 Visão Celeste-RN

Red Bull Brasil-SP 2 x 0 Paraná-PR

Linense-SP 0 x 3 Internacional-RS

Francana-SP 2 x 1 Retrô Brasil-PE

Moto Club-MA 1 x 1 Sport-PE

20h – Guarani-SP x Vitória-BA

Linhares-ES x Joinville-SC

21h30 – Fluminense-PI x Corinthians-SP