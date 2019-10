Em clássico realizado neste domingo no Estádio Olímpico da capital nacional, a Roma venceu o Milan por 2 a 1 e garantiu a sua subida para a quinta posição do Campeonato Italiano, com 16 pontos. O triunfo em casa fez a equipe romana passar a encabeçar a zona de classificação à Liga Europa e também ficar logo abaixo da área de acesso à Liga dos Campeões, hoje fechada pelo Napoli, quarto colocado, que horas mais cedo empatou por 1 a 1 com o SPAL.

Já o tradicional clube de Milão, que ganhou apenas um dos seus últimos seis jogos, amarga a 13ª posição, com dez pontos, e já começa a flertar com o risco de brigar contra o rebaixamento – o primeiro time desta zona de risco da tabela é o Brescia, 18º colocado, com sete pontos.

Neste duelo realizado já na noite de domingo na Itália, a Roma abriu o placar aos 38 minutos do primeiro tempo, quando o atacante bósnio Edin Dzeko aproveitou um belo passe de Gianluca Mancini e cabeceou para as redes para vencer o goleiro Gianluigi Donnarumma.

Na etapa final, o Milan reagiu e buscou o empate com um gol do lateral-esquerdo francês Theo Hernández, aos 10 minutos, após receber uma assistência de Davide Calabria, que havia acabado de entrar em campo no lugar de Andrea Conti. Entretanto, logo em seguida, aos 14, o jovem meia Nicolo Zaniolo, de apenas 20 anos, marcou pelos anfitriões e assegurou o 2 a 1.

Novamente em desvantagem no placar, o técnico Stefano Pioli resolveu sacar o meia brasileiro Lucas Paquetá e poucos minutos depois tirou o volante Lucas Biglia no Milan, promovendo as entradas do atacante Krzysztof Piatek e de Ismael Bennacer, outro jogador de meio-campo.

Entretanto, as modificações promovidas pelo treinador não surtiram o efeito desejado e o time comandado por Paulo Fonseca sustentou o 2 a 1. Depois deste triunfo em casa, a equipe romana voltará a campo pelo Campeonato Italiano na próxima quarta-feira, quando encara a Udinese atuando como visitante. No dia seguinte, o Milan tentará aproveitar o fator campo para superar o SPAL no confronto que fechará a 11ª rodada da competição.