O Rio Branco tem investido em caras conhecidas do futebol paranaense para a disputa do Estadual de 2020. Após ter confirmado o ex-jogador Tcheco como o seu novo técnico para a próxima temporada, o Leão da Estradinha confirmou também a presença de outros nomes que já passaram pelo Trio de Ferro.

continua depois da publicidade

O zagueiro Márcio, que foi rebaixado pra Série B com o Coritiba em 2017 e também esteve no elenco do Paraná Clube em 2018, foi uma das novidades da equipe do Litoral na apresentação do elenco.

+ Confira a tabela do Campeonato Paranaense 2020!

Além dele, a equipe também vai contar com o experiente lateral-esquerdo Pedro Botelho, que vestiu a camisa do Athletico nas temporadas de 2012 e 2013. Em 2019, o atleta esteve no Vitória e no São Bento.

Pedro Botelho também reforça o Rio Branco. Foto: Daniel Castellano/Arquivo.

O último a ser confirmado pela diretoria do Rio Branco foi o meio-campo Zezinho. Com 27 anos, o meia participou do elenco do Paraná Clube, que conquistou o acesso pra Série A em 2017. Antes de vestir a camisa do Tricolor, o jogador passou pelo Furacão de 2012 a 2014.

Zezinho participou do acesso do Paraná Clube em 2017. Foto: Albari Rosa.