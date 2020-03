O presidente do Rio Branco, Itamar Bill, encerrou o contrato de todo o elenco e da comissão técnica do clube por causa da paralisação do Campeonato Paranaense devido à pandemia de coronavírus. A equipe está classificada para as quartas de final em confronto contra o FC Cascavel.

O técnico Tcheco também foi desligado da equipe de Paranaguá. “Foi uma decisão da diretoria. A maioria tinha contrato até o final do Estadual. Eles decidiram que se o torneio for retomado irão colocar os jogadores da base e contratar novamente os atletas que estiverem sem clube”, explicou o ex-meia à Gazeta do Povo/Tribuna do Paraná.

Já Tcheco não volta ao Rio Branco quando e se o Estadual recomeçar. Segundo o ex-meia, o técnico Amauri Knevitz, que atualmente é o coordenador da base do Rio Branco, irá comandar o time.

A reportagem tentou contato com o presidente do clube, Itamar Bill, que não atendeu às ligações.

O Paranaense tinha data prevista para terminar em 26 de abril. Porém, o torneio está paralisado por tempo indeterminado.

