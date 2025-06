Real joga com um a menos por 94 minutos e garante vitória sobre Pachuca

O Real Madrid tinha tudo para viver um drama após ter um jogador expulso, mas envolveu o Pachuca, venceu o jogo em Charlotte, nos Estados Unidos, por 3 a 1 e se vê mais perto das oitavas de final do Mundial.

Asencio foi expulso aos seis minutos de jogo. O zagueiro cometeu falta quando Rondón sairia cara a cara com Courtois. Foram 94 minutos com um a menos em campo, somando o período de acréscimos.

O Real não se abateu e venceu com gols coletivos. Bellingham, Güler e Valverde decretaram a vitória em jogadas trabalhadas. Montiel descontou.

Denúncia de racismo na partida Real x Pachuca

O final do jogo teve uma denúncia de racismo. Rüdiger e Cabral se desentenderam na área de ataque do Real, e o jogador do Monterrey deu um tapa no atleta do Real. Depois, Rüdiger se dirigiu ao árbitro Ramon Abatti Abel, que logo cruzou os braços, um gesto definido pela Fifa para sinalizar denúncia de racismo.

John Kennedy deu muito trabalho. O atacante, que está emprestado pelo Fluminense ao Pachuca, entrou na etapa final e deu, pelo menos, três chutes muito perigosos.

Real Madrid e Pachuca voltaram a se encontrar em menos de um ano. Em dezembro de 2024, os times se enfrentaram pela final do Intercontinental, que terminou com vitória merengue por 3 a 0.

O Real Madrid foi aos quatro pontos e é o líder provisório do Grupo H – Al-Hilal e Red Bull Salzburg se enfrentam às 19h. O Pachuca, zerado, é o último e já está eliminado.

O cenário poderia ser dramático. Caso perdesse, o Real Madrid chegaria na última rodada pressionado por uma vitória contra o Salzburg para avançar. Outro resultado não bastaria.

As duas equipes voltam a campo na próxima quinta-feira, às 22h (de Brasília). O Real encara o Red Bull Salzburg, na Filadélfia, enquanto o Pachuca pega o Al-Hilal, em Nashville.

Como ficou o grupo

Real Madrid – 4 pontos

Red Bull Salzburg – 3 pontos*

Al-Hilal – 1 ponto*

Pachuca – 0 pontos

*equipes com um jogo a menos

Como foi o jogo

O Real ensaiou drama, mas terminou o primeiro tempo ganhando. A equipe espanhola começou o jogo levando sufoco do Pachuca e viu o cenário piorar: Asencio foi expulso por falta em Rondón. Xabi Alonso fez ajustes no times sem fazer substituições e recuou Tchouaméni para a zaga. Courtois fez defesas importantes e, quando chegaram no ataque, os Merengues não perdoaram — Bellingham e Güler foram letais e abriram 2 a 0.

John Kennedy deu ânimo para o Pachuca, mas o filme foi o mesmo. A equipe mexicana voltou mais perigosa no ataque com o brasileiro e deu trabalho para Courtois. Mas bastou uma arrancada do Real para que Valverde fizesse o terceiro e definisse o placar em Charlotte. Ainda que aparentasse estar entregue, o Pachuca contou com a sorte de um desvio em um dos poucos chutes depois do abafa inicial e descontou.

REAL MADRID

Courtois; Alexander-Arnold (Rüdiger), Asencio, Huijsen e Fran García; Tchouaméni, Valverde e Bellingham (Ceballos); Arda Güler (Modric), Vini Jr (Victor Muñoz) e Gonzalo García (Brahim Díaz). T.: Xabi Alonso

PACHUCA

Carlos Moreno; Luis Rodríguez (López), Eduardo Bauermann, Pereira e González; Montiel, Bautista (Jonh Kennedy) e Palavecino (Guzmán); Kenedy (Carlos Sánchez), Domínguez (Cabral) e Rondón. T.: Jaime Lozano

Local: Bank of America Stadium, em Charlotte (EUA)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (BRA)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (BRA) e Rafael da Silva Alves (BRA)

Gols: Bellingham (34’/1°T), Arda Güler (42’/1°T), Valverde (24’/2°T), Montiel (34’/2°T)

Cartões amarelos: Palavecino (PAC)

Cartão vermelho: Asencio (REA)