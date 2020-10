O técnico André Jardine convocou, nesta terça-feira (6), 23 jogadores para um período de testes da seleção brasileira sub-20, visando o Sul-Americano da categoria, que acontece em fevereiro de 2021. E o Athletico foi o time que mais cedeu atletas.

No total, quatro peças do Furacão foram chamadas: o goleiro Leonardo Linck, o lateral-direito Khellven, o zagueiro Luan Patrick e o atacante Jajá.

O grupo se apresenta no próximo dia 21, em Itu, interior de São Paulo, e durante dez dias ficará treinando em um hotel, com dois amistosos no período, contra o sub-23 do Corinthians, no dia 28, e a equipe principal do Ituano, no dia 31.

Herói do título do Paranaense, Khellven está na lista de Jardine. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná

Dos 23 convocados, 20 atuam no Brasil. Depois do Rubro-Negro, Corinthians, Fluminense, Palmeiras e Vasco foram os que mais tiveram jogadores chamados, com dois cada clube.

Ex-Coritiba na lista

Entre os três atletas que atuam no exterior está o lateral-direito Yan Couto. Revelado pelo Coritiba, o jogador foi vendido no início do ano para o Manchester City, da Inglaterra. No entanto, a joia alviverde foi emprestada para o Girona, da Espanha.

Yan Couto deixou o Coritiba rumo a Europa. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná.

Confira a lista completa dos convocados:

Goleiros:

Leonardo Linck (Athletico)

Lucão (Vasco da Gama)

Matheus Donelli (Corinthians)



Laterais:

Khellven (Athletico)

Yan Couto (Girona-ESP)

Ramon (Flamengo)

Welington Damascena (São Paulo)

zagueiros:

Luan Freitas (Fluminense)

Luan Patrick (Athletico)

Lucas Freitas (Real Valladolid-ESP)

Morato (Benfica-POR)

Meias:

Bruno Gomes (Vasco da Gama)

Danilo (Palmeiras)

Diego Rosa (Grêmio)

Gustavo Mantuan (Corinthians)

Maurício (Cruzeiro)

Zanocelo (Ponte Preta)

Atacantes:

Gabriel Veron (Palmeiras)

Jajá (Athletico)

Kaio Jorge (Santos)

Luiz Henrique (Fluminense)

Talles Magno (Vasco da Gama)

Yuri Alberto (Internacional)

