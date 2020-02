Jogando com um time alternativo, o Paraná Clube tropeçou diante do então lanterna PSTC na tarde deste sábado (22) e perdeu a oportunidade de subir na tabela do Campeonato Paranaense. Com um jogador a menos durante maior parte do segundo tempo, o Tricolor não segurou a pressão da equipe da casa e foi derrotado por 1×0.

Com o resultado, o time paranista se manteve na sétima posição do Campeonato Paranaense, com nove pontos, dentro do grupo de classificados para as quartas de final. Já o PSTC subiu uma colocação e agora está em nono, com quatro pontos.

Visando a partida da próxima quarta-feira (26), válida pela segunda fase da Copa do Brasil, contra o Bahia de Feira de Santana, o técnico Allan Aal entrou em campo com mudanças em todos os setores. Com forte calor em Cornélio Procópio, a partida começou em ritmo lento, sem grandes chances de gol.

Quem levou mais perigo nos primeiros 45 minutos foi o Tricolor, com sete finalizações contra duas do PSTC. A primeira chance veio logo aos quatro, com Rodrigo Rodrigues. Ele recebeu pela direita, entrando na grande área, mas o chute saiu forte e foi direto para fora.

Aos 46, Marcelo desperdiçou a melhor chance da primeira etapa. Ele recebeu sem marcação na cara do gol, mas chutou em cima do goleiro Robson.

Na segunda etapa, o domínio foi da equipe do interior. Aos nove, Wallace acertou a trave após cruzamento de Everaldo. A situação complicou para o Tricolor com a expulsão de Rodrigo Rodrigues. Aos 12, o centroavante entrou de sola em Hurtado e recebeu vermelho direto.

O PSTC manteve a pressão durante toda a segunda etapa e abriu o placar aos 39. Grafite aproveitou o cruzamento de Hurtado para garantir a vitória e tirar o PSTC da lanterna do Estadual. Foi a primeira vitória do time do interior.

FICHA TÉCNICA

CAMPEONATO PARANAENSE

1ª fase – 8ª rodada

PSTC 1 X 0 PARANÁ

PSTC

Robson; Everaldo (Leandro), Murilo, Igor e Hurtado; Couto, Gerônimo (Aldair), Wallace e Lourenço (Hadrian); Gian Luca e Grafite.

Técnico: Reginaldo Vital

Paraná

Marcos; Rafael França (Renan Bressan), Fernando Timbó, Everson e Hulk; Bruno, Kazu e Dudu (Ruan); Marcelo (Keslley); Rodrigo Rodrigues e Gustavo Mosquito.

Técnico: Allan Aal

Local: Estádio Ubirajara Medeiros (Cornélio Procópio)

Árbitro: Alter José Ragadali

Assistentes: Reube Dobrychlop dos Reis e João Vagner Cavalari

Gols: Grafite 39 do 2º

Cartões amarelos: Lourenço, Hurtado e Murilo (PSTC); Ruan (PAR).

Cartão vermelho: Rodrigo Rodrigues (PAR), aos 12/2º

Público pagante: 333

Público total: 382

Renda: R$ 4.955,00

