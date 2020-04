Defensor do isolamento vertical, em que apenas idosos e pessoas com doenças pré-existentes permaneceriam em casa durante a pandemia do coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro falou neste sábado (18) sobre os problemas da paralisação no futebol. Há cerca de um mês a bola parou de rolar em todo mundo.

publicidade

“Tem time aí que praticamente vai decretar falência. Time de Segunda Divisão com toda certeza. Os times que estão disputando as divisões dos seus respectivos estados”, argumentou em uma live na sua página no Facebook. O registro é do site Uol.

O presidente brasileiro ainda lembrou dos grandes clubes brasileiros. ” O Flamengo, se eu não me engano, [tem folha salarial] próximo a R$ 15 milhões. O Palmeiras também. Como vai se pagar e manter o time sem que se gere imagem?”, questionou.

“Já começa a chegar aqui pra nós a questão do futebol. Não sou eu que vou decidir isso aí. O que você acha: pode voltar os jogos de futebol? Pode voltar com estádio vazio ou não?”, perguntou Bolsonaro aos seguidores que acompanhavam a live.

+ Mais do Futebol:

+ Athletico, Coritiba e Paraná conseguem manter atletas por mais de um ano?

+ Os bastidores da posse de Petraglia no Athletico em 1995

+ Jogadores e comissão técnica do Coritiba arrecadam toneladas de alimentos