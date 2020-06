Uma série de confusões envolvendo a prefeitura do Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella e o Campeonato Carioca chamaram atenção neste sábado (20). Resultado de um decreto publicado no Diário Oficial, que suspendia as competições esportivas em locais com portões fechados até o dia 25 de junho.

Com isso, o Campeonato Carioca, primeiro Estadual a retornar na última quinta-feira, estaria suspenso. Até agora ocorreram dois jogos apenas após a volta do Carioca. Além de Flamengo e Bangu, que jogaram na quinta, Portuguesa-RJ e Boa Vista se enfrentaram na sexta.

O decreto atingia primeiramente o jogo entre Vasco e Macaé, marcado para às 16h desse domingo (21). Porém, no final do dia, o prefeito informou que o decreto é válido apenas a partir de segunda-feira e que será republicado no Diário Oficial.

Mesmo assim, quase às 22h de sábado, a Federação do Rio de Janeiro alterou os dias e horários dos jogos de domingo. Vasco x Macaé passou para quarta-feira (24), às 21h30. Já Madureira x Resende, que também ocorreria no domingo, passou para quinta-feira (25), às 15h. As datas foram marcadas mesmo com o decreto impossibilitando jogos até o dia 25.

A ordem da prefeitura atinge nesta rodada apenas os jogos de Botafogo e Fluminense, que estavam marcados para segunda-feira. “Coincidentemente”, essas eram as duas equipes que não queriam a volta do campeonato e disseram que não entrariam em campo. As duas inclusive procuraram a justiça desportiva para conseguirem isso.

A versão oficial é que o decreto tem objetivo de adequar “os protocolos sanitários apresentados pelas federações esportivas ao protocolo sanitário municipal”. O diário oficial ainda afirma que serão necessárias “inspeções prévias nos centros de treinamento para verificação do cumprimento do protocolo sanitário municipal”.

A princípio a rodada seguinte do Carioca, marcada para ocorrer a partir de quarta-feira (24), também está adiada.

