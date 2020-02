Restam ainda mais três rodadas para o término da primeira fase do Campeonato Paranaense, mas a disputa por uma vaga para o mata-mata já esta se afunilando. Com os resultados do último final de semana, quatro times já garantiram a classificação para as quartas de final. Os dois primeiros foram Coritiba e FC Cascavel.

Além deles, Athletico e Operário também já avançaram, uma vez que Cianorte e Cascavel CR, oitavo e nono colocados, com nove e sete pontos, respectivamente, ainda se enfrentam. Com isso, um dos dois não poderá alcançar a dupla.

Já Londrina e Rio Branco podem conseguir a vaga na próxima rodada, dependendo da combinação de resultados. Os demais estão todos no bolo para conseguir as últimas vagas.

Com nove pontos, Paraná Clube e Cianorte são as equipes que fecham o G8, mas com o Cascavel CR na cola. Nem mesmo quem está mais perto do rebaixamento pode descartar beliscar uma vaguinha para a próxima fase.

Cascavel FC e Coritiba foram os dois primeiros times a se classificarem para o mata-mata do Paranaense. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná

Toledo e União Beltrão, com cinco pontos, e PSTC, com quatro, por mais que estejam com o foco de se afastar da zona da degola, podem, com uma campanha 100% nestes três últimos jogos, chegarem nas primeiras colocações.

A tendência é que um time consiga terminar entre os oito primeiros com 12 pontos. Já para ficar entre os quatro melhores, o que dá a vantagem de jogar em casa o duelo de volta da próxima fase, é preciso alcançar os 20 pontos. Por isso, embora boa parte das equipes do mata-mata já estejam encaminhadas, ainda tem muita coisa em disputa nestas últimas três rodadas.

Paraná e Cianorte estão no G8 no momento, mas em situação não tão confortável. Foto: Gabriel Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná

Luta contra a degola

Por outro lado, a briga para escapar do rebaixamento está totalmente aberta, com nenhum time isolado lá embaixo. Tanto que a nona rodada, que acontece no próximo final de semana, pode terminar com duas equipes diferentes na ZR do que as atuais, que são União e PSTC.

Do Tricolor, que é o sétimo, pra baixo, todos ainda correm riscos. O time paranista e o Cianorte podem escapar deste perigo já na semana que vem, se vencerem seus jogos e dois entre Toledo, União e PSTC perderem. Até por isso, a situação dos dois é mais tranquila.

Com nove ou dez pontos um time já pode respirar mais aliviado e seguir no Campeonato Paranaense de 2021. Mas existe uma grande chance de clubes chegarem à última rodada podendo tanto terminar no G8, como na ZR.

Confira o que cada time precisa pra se classificar:

1º Coritiba

Pontos: 17

O que precisa: Já está classificado

Próximos jogos: Toledo (fora), PSTC (fora) e Athletico (casa)

2º FC Cascavel

Pontos: 17

O que precisa: Já está classificado

Próximos jogos: Cianorte (fora), Londrina (casa) e União Beltrão (fora)

3º Athletico

Pontos: 16

O que precisa: Já está classificado

Próximos jogos: Operário (fora), Rio Branco (casa) e Coritiba (fora)

4º Operário

Pontos: 16

O que precisa: Já está classificado

Próximos jogos: Athletico (casa), Toledo (casa) e Londrina (fora)

5º Londrina

Pontos: 14

O que precisa: De uma vitória ou que o Cascavel CR perca um jogo

Próximos jogos: Paraná (fora), FC Cascavel (casa) e Operário (casa)

6º Rio Branco

Pontos: 13

O que precisa: De uma vitória ou que o Cascavel CR não vença dois jogos

Próximos jogos: PSTC (casa), Athletico (fora) e Cianorte (fora)

7º Paraná

Pontos: 9

O que precisa: Ganhar dois jogos ou que o Cianorte perca três jogos ou Cascavel CR faça no máximo dois pontos e Toledo, União Beltrão e PSTC não vençam mais que um jogo

Próximos jogos: Londrina (casa), União Beltrão (casa) e Toledo (fora)

8º Cianorte

Pontos: 9

O que precisa: Ganhar dois jogos (desde que um seja sobre o Cascavel CR) ou que Cascavel CR faça no máximo dois pontos e Toledo, União Beltrão e PSTC não vençam mais que um jogo

Próximos jogos: FC Cascavel (casa), Cascavel CR (fora) e Rio Branco (casa)

9º Cascavel CR

Pontos: 7

O que precisa: Ganhar os três jogos ou ganhar do Cianorte e que o Cianorte perca os outros dois jogos ou o que o Paraná perca os três jogos e que Toledo, União Beltrão e PSTC não vençam mais do que um jogo

Próximos jogos: União Beltrão (casa), Cianorte (casa) e PSTC (fora)

10º Toledo

Pontos: 5

O que precisa: Ganhar os três jogos e que Paraná e Cianorte somem, no máximo, quatro pontos e que o Cascavel CR vença dois jogos

Próximos jogos: Coritiba (casa), Operário (fora) e Paraná (casa)

11º União Beltrão

Pontos: 5

O que precisa: Ganhar os três jogos e que Paraná e Cianorte somem, no máximo, quatro pontos e que Cascavel CR e Toledo vençam dois jogos

Próximos jogos: Cascavel CR (fora), Paraná (fora) e FC Cascavel (casa)

12º PSTC

Pontos: 4

O que precisa: Ganhar os três jogos e que Paraná e Cianorte somem, no máximo, dois pontos e que Cascavel CR conquiste até cinco pontos e Toledo e União Beltrão vençam dois jogos

Próximos jogos: Rio Branco (fora), Coritiba (casa) e Cascavel CR (casa)

