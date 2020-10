O zagueiro Roberto não joga mais pelo Paraná Clube. O defensor rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho no empate em 0x0 com o Náutico e precisará passar por uma cirurgia.

Emprestado pelo Internacional, o Tricolor já avisou o clube gaúcho sobre a situação e ele retornará para Porto Alegre, onde fará o processo cirúrgico.

Roberto fez apenas três jogos com a camisa paranista. Ele foi contratado para suprir a saída de Thales, que também estava emprestado pelo Colorado, mas foi vendido para o futebol europeu.

Zica na defesa

O técnico Allan Aal tem enfrentado problemas para armar a zaga. Além da saída de Thales, nos últimos jogos ele já havia perdido os titulares Fabrício e Salazar, que se lesionaram e desfalcaram o Paraná nos últimos dois jogos.

Diante do Náutico, o treinador escalou Roberto e Hurtado, mas com a lesão do primeiro, precisou improvisar o volante Luan no setor.

Para o confronto contra o CSA, no próximo sábado (10), a expectativa é que Fabrício ou Salazar estejam à disposição.

