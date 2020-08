O Paraná Clube vai defender a liderança da Série B diante do Vitória, em Salvador, neste sábado (29), às 16h30, pela sexta rodada da competição. O Tricolor está invicto e soma 11 pontos, com três vitórias e dois empates.

Buscando superar a eliminação da última quarta-feira (26), na Copa do Brasil, quando perdeu para o Botafogo, o objetivo do time é seguir na ponta da Segundona para brigar pelo acesso.

O adversário é o nono colocado na competição, com sete pontos, mas também está invicto, com um triunfo e quatro empates. O Vitória também foi eliminado da Copa do Brasil nesta semana, pelo Ceará, e agora volta totalmente a atenção para a Série B.

Força máxima

O Paraná conta com a volta do lateral-esquerdo Jean Victor, que não pôde atuar contra o Botafogo, pois já havia entrado em campo na Copa do Brasil pelo Boavista-RJ. Juninho ficou com a vaga, na ocasião, mas teve um desempenho questionável.

O volante recém-contratado Karl, que também não entrou em campo pelo mata-mata nacional por já ter defendido outra equipe, poderá fazer sua estreia, entretanto, dificilmente comece entre os titulares. Ele já tinha sido relacionado no jogo contra o Operário.

Caso Allan Aal promova apenas a entrada de Jean Victor e repita os demais jogadores que vem escalando, será o terceiro jogo consecutivo, na Série B, que o Tricolor terá os mesmos titulares. Anteriormente, o treinador utilizou a formação igualada na vitória por 2×1 em cima do Guarani e no empate em 0x0 com o Operário.

Transmissão

O jogo será transmitido pelos canais SporTV (exceto para o estado da Bahia) e Premiere. A Tribuna acompanha o jogo em Tempo Real.

Ficha Técnica

SÉRIE B 2020

6ª Rodada

29/08/2020

VITÓRIA X PARANÁ

Vitória: Ronaldo; Jonathan Bocão, João Victor, Maurício Ramos e Rafael Carioca; Guilherme Rend, Fernando Neto e Marcelinho; Mateusinho, Vico e Léo Ceará. Técnico: Bruno Pivetti.

Paraná: Alisson; Paulo Henrique, Thales, Fabrício e Jean Victor; Jhony, Higor Meritão e Renan Bressan; Gabriel Pires, Andrey e Bruno Gomes. Técnico: Allan Aal.

Local: Barradão (Salvador-BA)

Horário: 16h30

Árbitro: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Assistentes: Jean Marcio dos Santos (RN) e Luis Carlos de França Costa (RN)

