O Paraná não é mais o líder da Série B e, além disso, perdeu a invencibilidade na competição. Na tarde deste sábado (29), o Tricolor foi até Salvador enfrentar o Vitória pela sexta rodada e perdeu por 1 a 0, em um jogo de poucas oportunidades. O gol dos donos da casa foi marcado de pênalti, por Léo Ceará, na segunda etapa.

+ Cristian Toledo: desgaste, calor e dificuldades ofensivas minam o Tricolor

Agora, o Tricolor é o segundo colocado, com 11 pontos, atrás do Cuiabá, com 13. No complemento da rodada, o Operário, que joga contra o Brasil de Pelotas no domingo (30), poderá assumir a segunda colocação, caso ganhe e some mais saldo de gols que o Paraná.

O próximo compromisso do Paraná será diante da Ponte Preta, na terça-feira (01), às 19h15, na Vila Capanema.

No primeiro tempo, o jogo foi dominado pelos donos da casa, que demonstraram mais intensidade. Desorganizado, o Tricolor não criou chances perigosas de gol e a melhor oportunidade foi aos 35, com Andrey, que se livrou da marcação e pelo lado esquerdo chutou fraco, facilitando para o goleiro Ronaldo.

No segundo tempo, o Tricolor voltou ligado e criou chances logo nos minutos iniciais. Aos sete, Renan Bressan mandou uma bomba da entrada da área e o goleiro Ronaldo precisou se esticar para afastar. Quando parecia que o time paranista ia levar perigo aos donos da casa, o jogo mudou de lado. Aos 21 minutos, o árbitro assinalou pênalti a favor do Vitória.

O juiz apontou que Thales abriu o braço na área. Léo Ceará foi para a cobrança, chutou no canto direito de Alisson e converteu. O Paraná pressionou nos instantes finais e chegou a encurralar os donos da casa, mas parou em pelo menos três defesas cruciais do goleiro Ronaldo e não conseguiu reverter o placar, confirmando a primeira derrota na Segundona.

SÉRIE B 2020

6ª Rodada

29/08/2020

VITÓRIA 1X0 PARANÁ



Vitória: Ronaldo; Jonathan Bocão, João Victor, Mauricio Ramos (Wallace) e Rafael Carioca (Leocovick); Fernando Neto (Jean), Guilherme Rend e Marcelinho; Vico (Eron), Matheusinho e Léo Ceará (Caicedo). Técnico: Bruno Pivetti.



Paraná: Alisson; Paulo Henrique, Thales, Fabrício e Jean Victor; Jhony (Michel), Higor Meritão (Karl) e Renan Bressan; Gabriel Pires (Marcelo), Andrey (Wandson) e Bruno Gomes (Thiago Alves). Técnico: Allan Aal.

Gol: Léo Ceará, 22/2ºT(VIT)

Cartões amarelos: Rafael Carioca (VIT); Jhony Douglas, Thales, Fabrício e Karl (PAR)

Local: Barradão (Salvador-BA)

Árbitro: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Assistentes: Jean Marcio dos Santos (RN) e Luis Carlos de França Costa (RN)

