Paraná Clube e Londrina fizeram um jogo animado, neste domingo (1º), na Vila Capanema, pela nona rodada do Campeonato Paranaense. O resultado foi um empate em 2×2.

O Tricolor saiu na frente logo aos três minutos do primeiro tempo. O Tubarão empatou aos 14 da etapa final, com Ruster Santos. Aos 20, Fabrício fez 2×1 para o time paranista, mas no minuto seguinte Danilo empatou novamente.

Veja os gols abaixo:

