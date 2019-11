Torcedores do Paraná Clube inovaram e colocaram um barril na Vila Capanema, nesta sexta-feira, pedindo a doação para os jogadores, que convivem com salários atrasados. “Quanto vale uma vitória? Quanto vale a 1ª divisão?”, dizia a mensagem em um cartaz próximo ao barril.

Com o atraso de salário, o elenco paranista não tem dado entrevistas à imprensa. Ao final da partida contra o Vitória, que terminou empatada em 0x0, os jogadores novamente não se pronunciaram. A expectativa é que a doação seja entregue ao time como uma forma de premiação em caso do acesso.

+ Confira a classificação completa da Série B!

O empate com o Vitória deixa o Tricolor mais distante do sonho do acesso. A equipe vai buscar a reabilitação novamente no Durival Britto, na terça-feira, contra o São Bento.