O Paraná está nas quartas de final do Campeonato Paranaense. O Tricolor tropeçou diante do Toledo na tarde deste domingo (15), no 14 de Julho, por 1 a 0, mas com a combinação de resultados das outras partidas garantiu a oitava posição na tabela. O gol do Porco foi anotado na segunda etapa por Paulo Henrique.

O Tricolor entrou em campo precisando apenas do empate para garantir a classificação na primeira fase do Estadual. Diante do Toledo, que disputava a permanência na elite, a equipe da capital não conseguiu fazer um bom jogo.

Com a derrota, o Paraná se classificou em oitavo lugar, com 13 pontos, e enfrenta o Coritiba na próxima fase. Já o Toledo chegou aos 10 pontos e garantiu a décima posição na tabela.

Logo no primeiro minuto, o Toledo colocou o arqueiro tricolor para trabalhar. Após saída de bola errada, David invadiu a área e bateu cruzado para boa defesa de Felipe Santos.



O Tricolor até trocava passes no campo de ataque, mas sem criar situações de perigo. Na melhor jogada, Rafael Furtado conseguiu aproveitar cruzamento e subiu mais que a defesa, mas cabeçada foi sem direção e saiu por cima da meta.



Do outro lado, a equipe do interior chegava menos, mas com perigo. Aos 23’, Paulo Henrique aproveitou a furada de David, limpou a marcação e arriscou sozinho de frente para a área. A bola explodiu no travessão. Aos 36’, Felipe Santos fez bela defesa após cabeçada à queima-roupa de Vieira, mas jogada já estava parada por posição irregular do atacante.

Na segunda etapa, o Toledo voltou melhor. Aos 2’, Paulo Henrique fez bela jogada pela esquerda e arriscou chute colocado dentro da área. A bola passou perto do lado esquerda da meta de Felipe Santos.



O atacante do Porco insistiu nas jogadas individuais, e após belo toque de André Bala, Paulo Henrique entrou na área, limpou a marcação e bateu cruzado abrindo o placar para o time de casa.



O Tricolor até tentou igualar o placar. Allan Aal colocou Rodrigo Rodrigues em campo, e em sua primeira participação, aos 18’, o atacante roubou a bola dentro da área e arremeteu para o gol, para boa defesa do goleiro Diego. Aos 29’, o atacante desperdiçou a melhor oportunidade do Paraná. Após escanteio de Hulk e desvio na primeira trave, a bola sobrou livre para Rodrigo Rodrigues, que mandou para longe.

Ficha técnica

CAMPEONATO PARANAENSE

PRIMEIRA FASE – 11ª RODADA

TOLEDO 1X 0 PARANÁ

Toledo: Diego; Juninho, Murilo, Vavá e Jhonathan; Christian, Gustavo, Dudu e David (Eduardo); Lucas Viera (André Bala) e Paulo Henrique (Marcos).

Técnico: Zé Maria.

Paraná: Felipe Santos; Rafael França, Fernando Timbó, Everson e Hulk; Kazu (Kriger), Bruno (Dudu) e Michel (Rodrigo Rodrigues); Robson, Keslley e Rafael Furtado.

Técnico: Allan Aal.

Local: 14 de Julho (Toledo)

Árbitro: Leonardo Sigari Zanon

Assistentes: Mauricio José Braga e Rafael Trombeta

Gol: Paulo Henrique (TOL), aos 9/2º.

Cartões amarelos: Juninho (PRC); Christian, Jonathan e Vavá (TOL).

