O Paraná está nas quartas de final do Campeonato Paranaense. O Tricolor tropeçou diante do Toledo na tarde deste domingo (15), no 14 de Julho, por 1 a 0, mas com a combinação de resultados das outras partidas garantiu a oitava posição na tabela. O gol do Porco foi anotado na segunda etapa por Paulo Henrique.

