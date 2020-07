A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgou nesta quarta-feira (22) o desmembramento das nove primeiras rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. E o Paraná Clube entrará em campo logo no primeiro dia da competição.

A estreia paranista será no dia 7 de agosto, uma sexta-feira, contra o Confiança-SE, às 20h30, no estádio Lourival Baptista, em Aracaju. O Operário, por sua vez, abre caminho na segunda divisão no sábado (8), às 16h, quando recebe o Figueirense, no Germano Krüger.

Já o primeiro jogo em casa do Tricolor será logo três dias depois, na segunda-feira (10), às 20h, contra o Avaí. O Fantasma volta a campo na terça-feira (11), às 21h30, diante do Náutico, nos Aflitos.

O confronto paranaense está marcado para a quinta rodada e acontecerá no dia 23 de agosto, um domingo, às 11h, na Vila Capanema.

Confira aqui a tabela completa das dez primeira rodadas da Série B.

Veja os jogos de Paraná e Operário:

1ª rodada

Sexta-feira (7/8)

20h30 – Confiança-SE x Paraná

Sábado (8/8)

16h – Operário x Figueirense

2ª rodada

Segunda-feira (10/8)

20h – Paraná x Avaí

Terça-feira (11/8)

21h30 – Náutico x Operário

3ª rodada

Sexta-feira (14/8)

19h15 – América-MG x Operário

21h30 – Paraná x Juventude

4ª rodada

Terça-feira (18/8)

19h15 – Operário x CSA

21h30 – Guarani x Paraná

5ª rodada

Domingo (23/8)

11h – Paraná x Operário

6ª rodada

Sábado (29/8)

16h30 – Operário x Brasil-RS

16h30 – Vitória x Paraná

7ª rodada

Terça-feira (1/9)

19h15 – Paraná x Ponte Preta

21h30 – Avaí x Operário

8ª rodada

Sexta-feira (4/9)

19h15 – Figueirense x Paraná

Sábado (5/9)

11h – Operário x Guarani

9ª rodada

Quarta-feira (9/9)

19h – Paraná x América-MG

Sábado (12/9)

16h30 – Sampaio Corrêa x Operário

