Jogador mais experiente do elenco do Paraná, o meia Renan Bressan, de 31 anos, tem sido uma espécie de conselheiro para os companheiros de time. O atleta, que já disputou duas Champions League, três Liga Europa e uma Olimpíada pela seleção da Bielorrúsia, tem servido de inspiração para os mais novos do elenco.

Recém-chegado, Bressan marcou o gol da vitória do Tricolor por 1×0 em cima do Operário, na última rodada do Paranaense. Bastou um toque na bola para ele estrear sendo decisivo. Apesar do pouco tempo na equipe, o jogador já tem aproveitado sua longa vivência para ajudar os mais novos.

“Quando cheguei falei que seria uma troca de experiências. É um grupo bastante jovem e eu sou mais velho. Além de ter a experiência europeia, sou rodado e os jogadores mais novos sempre me perguntam as coisas. Porque o sonho de qualquer garoto é jogar na Europa”, falou ele, em entrevista coletiva realizada na terça-feira (18), no CT Ninho da Gralha.

Além de Bressan, outros atletas experientes do Tricolor são o volante Luan, também com 31, mas que está no departamento médico e não estreou neste ano, e os zagueiros Fabrício e Fernando Timbó, ambos com 29.

Mesmo que já conte com muita rodagem e que tenha feito sua carreira fora do Brasil, Bressan deixou claro que está aproveitando o período no time paranista também para voltar a atuar em alto nível. Na última temporada, defendendo o Cuiabá, ele não teve espaço por conta de lesões.

“O Allan (Aal, técnico) conta comigo, mas eu também conto com ele e todos do time. Quero ajudar dentro e fora de campo”, finalizou.

