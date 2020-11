O Paraná Clube iniciou o segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro com um empate em 1×1 com o Confiança-SE, na última sexta-feira (6), na Vila Capanema. O Tricolor saiu na frente com um gol de Léo Castro, mas pouco tempo depois foi vazado em uma jogada de bate-rebate na área.

E foi essa situação que incomodou o meia Renan Bressan, que cobrou ,aos atenção da equipe, principalmente na defesa, para não sofrer mais gols da maneira que foi.

“Ninguém está contente, ainda mais jogando em casa, começando o returno, o trabalho do professor Micale. No primeiro tempo eles começaram melhor, depois no segundo tempo nos primeiros 30 minutos fomos melhores, fizemos o gol, poderíamos ter feito o segundo, mas depois uma desatenção que não pode acontecer sofremos o gol. Mais uma vez, não foi uma bola parada, não foi rebote, nos desconcentramos e sofremos o gol”, lamentou o camisa 10 paranista, em entrevista ao Sportv.

Nas próximas duas rodadas, o Paraná Clube jogará fora de casa. Na sexta-feira (13), encara o Avaí, na Ressacada. No dia 21, pega o Juventude, no Alfredo Jaconi, em duelo que pode até valer um lugar no G4.

“Agora temos dois jogos fora, dois jogos difíceis, mas temos a semana cheia para trabalhar forte, assimilar melhor as ideias do professor e buscar pontos fora de casa”, completou Bressan.

