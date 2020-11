O Paraná Clube saiu na frente, mas cedeu o empate em 1×1 para o Confiança, no jogo que marcou o início do returno da Série B e a reestreia do técnico Rogério Micale.

Na noite desta sexta-feira (6), na Vila Capanema, o Tricolor abriu o marcador com Léo Castro, aos 11 da segunda etapa, mas sofreu o empate aos 27, com gol de Reis.

Com o resultado, o time chega a 29 pontos, fica em sexto na tabela, e perde a oportunidade de colar no G4, podendo se afastar ainda mais com o complemento da rodada. O próximo compromisso da equipe paranista será diante do Avaí, na sexta-feira (13), em Florianópolis.

Para o duelo com o time sergipano, o Paraná foi a campo com muitas alterações: no gol, Alisson retornou após quatro jogos fora por lesão; na zaga, Philipe Maia fez sua estreia; Luan e Karl entraram no lugar dos suspensos Jhony Douglas e Higor Meritão; Bruno Gomes retornou ao time após cumprir suspensão e Marcelo teve oportunidade entre os onze. Tudo isso sob o novo comando do técnico Rogério Micale.

Na primeira etapa, o Tricolor pouco chegou à área adversária e quando finalizou, foi sem perigo algum ao adversário. Quem teve mais posse de bola foi o Dragão, com 56% contra 44% dos donos da casa.

Os primeiros 45 minutos foram de poucas ações e praticamente nenhuma finalização a gol. Tanto que Micale mexeu no intervalo, com as entradas de Andrey e Léo Castro.

No segundo tempo, o Paraná entrou em campo mais ofensivo, com Renan Bressan arriscando de fora da área nos primeiros segundos, mandando por cima, muito próximo ao gol.

Aos 11, o gol. O time paranista subiu na velocidade para o contra-ataque e o goleiro Rafael Santos saiu na tentativa de afastar. Porém, o arqueiro se atrapalhou todo e a bola ficou com Karl, que passou para Léo Castro. O centroavante empurrou para o fundo da rede e a defesa do Confiança até tentou tirar, mas a bola já estava dentro da meta.

Léo Castro comemora o gol. Tricolor recuou após abrir o placar e permitiu o empate. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná

Ao conseguir a vantagem, o Tricolor passou a jogar mais recuado e cedeu o empate aos visitantes. Aos 27, após cobrança de falta de Reis que bateu na barreira e voltou, Guilherme Castilho arriscou, a defesa paranista se atrapalhou e tentou tirar de qualquer jeito. O próprio Reis ficou com a bola e mandou para o fundo da rede, igualando o marcador.

Sem força para buscar a vitória, o Paraná se limitou a segurar as investidas dos sergipanos até o apito final. Alisson, por duas vezes, evitou o que seria a virada dos visitantes.

Ficha técnica

SÉRIE B

20ª rodada

06/11/2020

PARANÁ 1×1 CONFIANÇA

Paraná

Alisson; Paulo Henrique, Philipe Maia, Salazar, Jean Victor; Karl (Kaio), Luan e Renan Bressan; Thiago Alves (Guilherme Biteco), Marcelo (Andrey) e Bruno Gomes (Léo Castro).

Técnico: Rogério Micale

Confiança

Rafael Santos; Thiago Ennes, Nirley, Luan (Léo Griggio) e Djalma Silva; Madison, Rafael Vila (Tiago Luís), Guilherme Castilo e Ítalo (Ari Moura); Reis (Bruno Paraíba) e Renan Gorne (Iago).

Técnico: Daniel Paulista

Local: Vila Capanema

Árbitro: Jonathan Antero Silva (RO)

Assistentes: Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Adenilson de Souza Barros (RO)

Gols: Léo Castro, 11, Reis, 27 do 2º

Cartões amarelos: Philipe Maia (PAR); Rafael Vila (CON)

