Com atuações discretas nas últimas partidas, o meia Renan Bressan é peça-chave nos planos do técnico Rogério Micale no Paraná Clube. Após o empate em 1×1 com o Confiança, na última sexta-feira (6), na Vila Capanema, o treinador esclareceu que vai montar o time para que o camisa 10 possa se posicionar de forma mais estratégica, extraindo suas melhores qualidades.

publicidade

“Temos que dar cobertura para que ele tenha liberdade para executar o que faz bem, que é lançar, municiar os jogadores da frente. Os melhores momentos da carreira dele foram jogando assim”, detalhou o treinador, em entrevista às rádios Banda B e Transamérica.

Bressan teve momentos de destaque desde que chegou ao Tricolor, como o gol de falta que deu a vitória de virada por 3×2 em cima do Bahia de Feira na Copa do Brasil, além dos dois gols no paranaense e outros três na Série B.

Com essas bolas na rede, é o artilheiro do time na temporada, ao lado do centroavante Bruno Gomes. O camisa 10 também já foi essencial no quesito assistências, com quatro na temporada, sendo três na Segundona.

Entretanto, o meia vem apresentando uma queda de rendimento e está passando batido nos últimos compromissos da equipe paranista. A última vez que assinalou foi na 11ª rodada, no empate em 1×1 com o Brasil de Pelotas. Desde então, também não deu nenhum passe a gol. Na opinião de Micale, isso será corrigido com um posicionamento adequado.

publicidade

“Temos que colocá-lo em uma posição confortável para que ele consiga fazer a equipe jogar. É difícil jogar de costas. Estou tentando colocá-lo para jogar de frente para o jogo. Assim, ele vai aproveitar as características que ele tem melhor, que são o lançamento e a enfiada de bola”, concluiu.

+ Mais do Tricolor:

+ Paraná tenta mais reforços às vésperas do fechamento da janela na Série B

+ Cristian Toledo: dificuldade técnica paranista se repete na estreia de Micale

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?