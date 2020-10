Sem vencer há sete rodadas, o Paraná Clube tem a grande oportunidade de encerrar o jejum e colar outra vez no G4. Nesta segunda-feira (26), às 20h, o Tricolor recebe na Vila Capanema o Oeste, o lanterna da Série B e que só venceu uma única vez na competição.

publicidade

E mesmo diante da sequência negativa, o time paranista pode até colar no grupo de acesso. Dos concorrentes diretos que estavam à frente, nenhum deles ganhou. Ponte Preta e Confiança perderam e o Juventude, que é o quarto colocado, com 28 pontos, empatou.

Ou seja, se vencer, a equipe paranista chegaria aos mesmos 28 pontos, ficando atrás pelo saldo de gols (atualmente a diferença é de 7 a 1). Por isso, ganhar é fundamental, não só pelos pontos, mas também para recuperar a confiança.

+ Confira a classificação completa da Série B!

Após um início animador, brigando pela liderança, o Paraná caiu de produção. Nestes sete jogos sem ganhar, foram cinco empates e duas derrotas. Destes resultados, foram três empates seguidos em casa, com um único gol marcado.

publicidade

Na rodada passada, o time do técnico Allan Aal até mostrou uma evolução, empatando em 3×3 com o então líder Cuiabá, fora de casa, chegando a estar na frente do placar por um breve momento.

O jejum de gols após quatro jogos sem marcar foi quebrado. Agora é preciso ganhar. Para isso, o treinador deve contar com as voltas do goleiro Alisson e do meia Renan Bressan. O único desfalque é o zagueiro Fabrício, lesionado. Força quase máxima para provar que pode, sim, brigar pelo acesso nesta temporada.

Transmissão

O jogo entre Paraná Clube e Oeste terá transmissão do Sportv para todo o Brasil, menos para o Paraná, que acompanha pelo Premiere. A Tribuna faz a cobertura em Tempo Real.

Ficha técnica

SÉRIE B

18ª rodada

26/10/2020

PARANÁ x OESTE

Paraná

Alisson; Paulo Henrique, Salazar, Hurtado e Jean Victor; Jhony Douglas, Higor Meritão e Renan Bressan; Bruno Xavier, Andrey e Bruno Gomes.

Técnico: Allan Aal

Oeste

Luiz; Eder Sciola, Renan Fonseca, Caetano e Gustavo Salomão; Lídio, Fabrício Oya e Mazinho; Marlon, Kauã e Madson.

Técnico: Roberto Cavalo

Local: Vila Capanema

Horário: 20h

Árbitro: Zandick Gondim Alves Junior (RN)

Assistentes: Lorival Candido das Flores (RN) e Flavio Gomes Barroca (RN)

+ Mais do Tricolor:

+ Paraná Clube encaminha empréstimo de atacante do Corinthians

+ Paraná convoca sócios para eleições dos conselhos Deliberativo e Fiscal

+ Allan Aal não espera facilidade pro Paraná contra lanterna da Série B

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?