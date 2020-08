Recém-contratado pelo Paraná, o atacante Wandson pode pintar já entre os titulares do Tricolor no início da disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe estreia nesta sexta-feira (7), diante do Confiança-SE, às 21h30, em Aracaju.

Com 22 anos, o jogador chegou por empréstimo do Atlético-CE, após ter sido artilheiro do Campeonato Cearense com oito gols em 13 jogos.

“Estou muito motivado e confiante. Fiz um bom estadual pelo Atlético, com muitos gols e assistências, e acredito que posso repetir isso aqui para trazer alegria ao torcedor tricolor. Vou buscar meu espaço no time para ajudar o Paraná a voltar para a primeira divisão do Brasileiro”, disse o atacante.

No Tricolor, Wandson vai brigar pela posição com Marcelo, Keslley, Bruno Gomes, Andrey, Raphael Alemão e Gustavo Mosquito.

