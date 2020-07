O Paraná encaminha o empréstimo do atacante Wandson, 22 anos, artilheiro do Campeonato Cearense. A informação é da Rádio Banda B.

Antes de acertar o vínculo por empréstimo para o Tricolor, o jogador renovou na última segunda-feira (27) seu contrato com o Atlético-CE até 2024, com multa rescisória de R$ 8 milhões para clubes brasileiros e 30 milhões de dólares para times do exterior.

Além de liderar a artilharia do Cearense, Wandson também foi o líder em assistências, com quatro passes para gol. Canhoto, o jogador atua pelos lados do campo.

Antes, o atacante também teve uma passagem pelo Fortaleza, entre 2016 e 2018, onde acabou obtendo destaque nas categorias de base e subiu ao time profissional. No entanto, o jogador acabou preso por envolvimento com drogas e teve sua trajetória interrompida no clube.

“Acabei me envolvendo com pessoas erradas. Passei três meses preso. Quando saí, o Fortaleza me deu outra chance. Hoje estou aqui. Um novo Wandson”, declarou em entrevista ao Diário do Nordeste, em fevereiro deste ano.

