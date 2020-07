Fora da reta final do Campeonato Paranaense, o Paraná Clube inicia a semana focado na estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, que acontece no dia 7 de agosto, uma sexta-feira, às 20h30, contra o Confiança-SE, fora de casa. Até lá, serão 11 dias de preparação e treinamentos intensivos.

Período para que o técnico Allan Aal possa corrigir falhas apresentadas nas quartas de final do Estadual, contra o Coritiba, e ajustar alguns pontos, principalmente com os reforços contratados para a sequência da temporada.

No total, seis novos atletas estão à disposição do treinador: o lateral-direito Toninho, os zagueiros Hurtado e Salazar, o lateral-esquerdo Jean Victor, o atacante Bruno Gomes e o meia Guilherme Biteco, que já vinha treinando com o elenco antes da pandemia do coronavírus, mas ainda não estava regularizado.

Peças que podem dar uma nova cara ao Tricolor para a segunda divisão e devem ser testadas ao longo dos treinamentos no CT Ninho da Gralha, muito por conta da maratona de jogos na sequência e também de possíveis casos de Covid-19.

“Com a chegada de alguns jogadores estamos nos qualificando, tendo mais opções para que possamos trabalhar. A Série B é longa e será um ano atípico pela sequência de jogos. Serão quatro jogos em 11 dias, com viagens longas. Então será necessário usar todo o grupo”, disse o técnico Allan Aal.

Na última sexta-feira (24), a CBF divulgou a diretriz técnica para as competições nacionais, na qual vai testar 23 jogadores e mais o técnico de cada equipe. Além disso, todos os clubes precisam seguir as recomendações de cuidados nos treinamentos.

