O Paraná Clube entrará em campo diante do Sampaio Corrêa, neste domingo (18), às 20h30, na Vila Capanema. pela 16ª rodada da Série B, com mudanças importantes. O lateral-direito Paulo Henrique volta à equipe após cumprir suspensão automática, enquanto o zagueiro Fabrício pode ser a grande novidade, após quatro partidas fora.

Capitão do time, o defensor precisou tratar uma lesão no joelho direito e desfalcou o Tricolor em quatro rodadas. O último jogo do camisa 4 foi no empate em 1×1 com o Brasil de Pelotas, no dia 26 de setembro.

Em busca de um time mais ofensivo, o técnico Allan Aal deve mexer no ataque. Na última rodada, Gabriel Pires, Marcelo e Léo Castro formaram o setor. Na entrada para o segundo tempo, Bruno Xavier, Andrey e Bruno Gomes foram acionados e podem começar, desta vez, entre os titulares. O time paranista marcou apenas dois gols nos últimos cinco jogos.

+ Confira a classificação completa da Serie B!

Assim, o Paraná deve encara o Sampaio Corrêa com: Alisson; Paulo Henrique, Salazar, Fabrício e Jean Victor; Jhony Douglas, Higor Meritão e Renan Bressan; Bruno Xavier (Gabriel Pires), Andrey (Marcelo) e Bruno Gomes (Léo Castro).

+ Mais do Tricolor:

+ Paraná terá adversário em alta na próxima rodada da Série B

+ Paraná ainda procura um “matador” para vestira a 9

+ Clubes usam redes sociais e se aproximam de torcedores durante a pandemia

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?