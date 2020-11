Correndo contra o tempo, o Paraná Clube deve fechar com os últimos reforços para a temporada 2020 na próxima segunda-feira (9). A data é o prazo limite para inscrições de atletas na Série B.

Após o empate em 1×1 com o Confiança, na última sexta-feira (6), na Vila Capanema, o técnico Rogério Micale afirmou estar tralhando ao lado do presidente do clube, Leonardo Oliveira, para fechar o elenco com mais peças.

“Estou trabalhando com o Leo incessantemente. Estamos tentando trazer reforços, é importante ter possibilidades”, afirmou, em coletiva às rádios Banda B e Transamérica.

O Tricolor está sem um diretor de futebol desde o dia 1º de novembro, quando Alex Brasil foi desligado do clube no mesmo momento que o técnico Allan Aal.

Para a Série B, o Tricolor contratou 15 atletas. O último a chegar foi o atacante Bruno Nunes, oficializado no dia 29 de outubro.

“Não é fácil, mas estamos atentos ao mercado, mapeado, se não vier vamos otimizar esta equipe”, detalhou o treinador.

Solução caseira

O Paraná Clube disputa o Campeonato Brasileiro de Aspirantes e Micale pode promover alguns atletas que venham a se destacar no sub-23. No próximo domingo (8), o Tricolor encara o Vila Nova e o técnico já garantiu que estará na Vila Capanema para acompanhar a partida.

“Sou oriundo da base e não tenho receio de lançar jogadores jovens. Caso demonstre qualidade, potencial e esteja de acordo com as ideias de jogo que queremos implantar na equipe, será aproveitado”, finalizou.

