O técnico Dado Cavalcanti – que já treinou o Paraná e o Coritiba e atualmente está na equipe sub-23 do Bahia – passou informações ao Tricolor da Vila sobre o adversário da segunda fase da Copa do Brasil, o Bahia de Feira de Santana. A partida será na Quarta-feira de Cinzas (26), às 19h15, na Vila Capanema.

publicidade

A informação foi revelada pelo treinador do Paraná, Allan Aal, em entrevista coletiva nesta segunda-feira (24). Ele afirmou que o auxiliar técnico Lúcio Flávio tem contato com Dado, o que será que será importante para o time paranaense. O Bahia venceu o Bahia de Feira de Santa por 1 a 0, em 29 de janeiro, pelo Estadual.

“O futebol é muito dinâmico. A gente procura tirar todo tipo de informação que possa acrescentar para os jogadores e para a partida de quarta-feira. [Buscamos informações] de todos os lados: da questão técnica, da assessoria de imprensa, da diretoria, da presidência. Esse processo está sendo legal, pois está todo mundo envolvido. Isso é fundamental para as coisas fluírem”, disse o técnico do Paraná à Rádio Banda B.

Ainda de acordo com as declarações de Aal à rádio, outro profissional que passou informações ao Paraná foi o técnico da Luverdense, José Roberto Lucini. O time do Mato Grasso foi derrotado pelos baianos na primeira fase da Copa do Brasil, por 3 a 1.

Para essa partida o Tricolor deve entrar em campo com: Marcos; Paulo Henrique, Thales, Fabrício e Juninho; Carlos Dias, Kaio e Michel; Marcelo, Thiago Alves e Raphael Alemão.

O Paraná precisa vencer para passar para a terceira fase da Copa do Brasil. Em caso de empate, a decisão será na disputa de pênaltis. Se classificar, o Tricolor enfrenta o Botafogo na próxima fase.

+ Mais do Tricolor

+ Paraná tem o pior ataque do Paranaense e setor preocupa pra Copa do Brasil

+ Conheça o investidor russo por trás da parceria com o Paraná

+ Cristian Toledo: O que interessa pro Paraná é a Copa do Brasil

publicidade

Editar