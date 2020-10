O Paraná Clube deve ir a campo diante do Náutico, nesta terça-feira (6), às 19h15, na Vila Capanema, mais uma vez sem os zagueiros titulares. Fabrício e Salazar seguem se recuperando de lesão e, mesmo que sejam relacionados, podem ainda não estar aptos a jogar 90 minutos. Com isso Roberto e Hurtado devem ser mantidos na equipe.

publicidade

Porém, o Tricolor pode ter mudanças na sua formação pro duelo contra o Timbu, na tentativa de retomar o caminho das vitórias.

Em entrevista à rádio Banda B, após a derrota por 1×0 para o Botafogo-SP, o técnico Allan Aal comentou que pretende “oxigenar” a equipe – desgastada após sequência intensa de jogos – para que, assim, o Paraná volte a ter intensidade nas partidas. Algumas opções para o técnico, sobretudo no ataque, são: Guilherme Biteco, Marcelo e Léo Castro.

+ Confira a classificação completa da Série B!

Os recém-chegados Vitinho (meio-campo) e Bruno Xavier (atacante) devem ser relacionados pela primeira vez, mas dificilmente atuarão por 90 minutos. Ambos vieram de lesões e ainda estão em processo de recuperação física, de acordo com o treinador. Dos dois, Vitinho é quem tem mais chance de sair jogando, na ponta direita.

publicidade

O meia Michel, reserva da equipe, que tem sido acionado ao longo de algumas partidas, cumpre suspensão automática. Quando ainda estava de fora da partida, em aquecimento na parte de trás do gol durante o jogo com o Botafogo-SP, o atleta reclamou ao juiz sobre a demora na reposição do goleiro do Pantera e levou o amarelo.

Desta forma, um provável Tricolor contra o Náutico deve ter: Alisson; Paulo Henrique, Roberto, Hurtado e Jean Victor; Jhony Douglas, Higor Meritão e Renan Bressan; Gabriel Pires (Vitinho), Andrey (Guilherme Biteco) e Bruno Gomes (Léo Castro).

+ Mais do Tricolor:

+ Allan Aal espera poder contar com reforços diante do Náutico

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?